En direct

20:18 - Que vont décider les supporters de gauche à Poey-de-Lescar ? Les votants de Poey-de-Lescar avaient concédé 15,0% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,53% et 2,79% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 22,32% à Poey-de-Lescar pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Poey-de-Lescar, des sondages tout aussi parlants ? Lors du dernier scrutin, à Poey-de-Lescar, Emmanuel Macron finissait à la première position au premier round de l'élection présidentielle avec 30,43% des voix, devant Marine Le Pen à 21,62%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,0% et Jean Lassalle, quatrième avec 10,29%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines infléchiront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives à Poey-de-Lescar. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Poey-de-Lescar L'un des facteurs principaux des élections législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation à Poey-de-Lescar. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,81% des votants de la commune. La participation était de 84,78% au premier tour, ce qui représentait 1 170 personnes. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid et son impact sur l'économie française et la santé publique sont par exemple capables de faire gagner le taux d'abstention à Poey-de-Lescar.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Poey-de-Lescar ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins précédents. En 2017, au moment des législatives, 58,12% des personnes habilitées à participer à une élection à Poey-de-Lescar avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 49,04% au round deux.