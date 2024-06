Résultat des législatives à Poilly-lez-Gien : l'élection 2024 en direct

12:07 - Taux de participation aux élections : le cas de Poilly-lez-Gien

Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 53,82% dans la commune de Poilly-lez-Gien, contre une participation de 54,76% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,56% au premier tour et seulement 52,3% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,14% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, contre une participation de 76,66% au second tour, c'est-à-dire 1 432 personnes.