En direct

19:32 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Poix-de-Picardie ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,75% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Poix-de-Picardie le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,57% et 1,13% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 20,45% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Poix-de-Picardie.

16:30 - À Poix-de-Picardie, des sondages aussi pertinents ? Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Poix-de-Picardie avec 33,25% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 28,81%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,75% et Éric Zemmour à 5,05%. Par contre en France, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement remettre en question ce décor et donc le résultat des législatives à Poix-de-Picardie au 1er tour. Pour rappel les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Poix-de-Picardie ? À Poix-de-Picardie, le niveau de participation sera immanquablement un critère clé des législatives. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple susceptible de priver les isoloirs de leurs électeurs à Poix-de-Picardie. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 606 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,44% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 26,65% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Poix-de-Picardie peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des élections législatives de 2017, 56,07% des inscrits sur les listes électorales de Poix-de-Picardie avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 52,9% au tour deux. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.