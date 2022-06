Résultat des législatives à Pontcharra - Election 2022 (38530) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Pontcharra

Le résultat des élections législatives 2022 à Pontcharra est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Pontcharra est tombé. À Pontcharra, les 5255 citoyens votant dans la 5ème circonscription de l'Isère ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation s'élève à 46% des habitants autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 2 822 non-votants). Jérémie Iordanoff a enregistré 31% des voix à l'échelle de la ville. Il ressort devant Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Santana (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 26% et 23% des suffrages. L'issue définitive de la législative au niveau de la 5ème circonscription de l'Isère découlera du comportement de vote des électeurs des 64 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pontcharra Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 31,21% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 26,38% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 23,32% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 6,00% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 4,57% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,81% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,01% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,38% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 1,22% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,71% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Pontcharra Taux de participation 51,92% 46,30% Taux d'abstention 48,08% 53,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,45% Nombre de votants 55 054 2 433

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pontcharra sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Quel résultat aux législatives de Pontcharra pour le bloc LFI-PS-EELV ? Dans les 5 bureaux de vote de Pontcharra, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 23,61% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,58% et 2,75% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 9,33% du côté de la gauche (en plus du score de Mélenchon). 16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Pontcharra ? Au précédent scrutin, à Pontcharra, Marine Le Pen terminait en première position au premier tour de l'élection présidentielle avec 25,46% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,54%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 23,61% et Yannick Jadot avec 6,58%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront certainement bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Pontcharra À Pontcharra, l'une des clés des législatives 2022 sera indéniablement la participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 73,22% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,32% au premier tour, c'est-à-dire 3 983 personnes. La guerre russo-ukrainienne serait en mesure d'inciter les électeurs de Pontcharra (38530) à se désintéresser du scrutin. 11:30 - À Pontcharra quel était le score de l'abstention à Pontcharra en 2017 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 46,71% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Pontcharra. La participation était de 36,43% pour le round numéro deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Pontcharra Les éléments clés de ces législatives 2022 à Pontcharra sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour faire leur choix. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Pontcharra : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Pontcharra (38) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 25.5% des voix au premier tour à Pontcharra, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24.5% et 23.6% des suffrages. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 57.0% des voix face à Marine Le Pen (43.0%). Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.