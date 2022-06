Résultat de la législative à Port-Jérôme-sur-Seine : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Port-Jérôme-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Port-Jérôme-sur-Seine ? La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près de de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Port-Jérôme-sur-Seine ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 32,34% des votes exprimés, au premier tour à Port-Jérôme-sur-Seine cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 25,51%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 21,28% et Éric Zemmour à 4,31%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Port-Jérôme-sur-Seine ? La participation sera l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Port-Jérôme-sur-Seine. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 23,83% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Port-Jérôme-sur-Seine quel était le taux de la participation à Port-Jérôme-sur-Seine en 2017 ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. A l'occasion des législatives de 2017, 62,53% des inscrits sur les listes électorales de Port-Jérôme-sur-Seine avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,04% au round deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Le bureau de vote ouvert un peu plus longtemps à Port-Jérôme-sur-Seine Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons vivre ce premier volet des élection législatives 2022 à Port-Jérôme-sur-Seine, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Il y a 7 candidats dans la circonscription de la cité (soit un peu moins que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Port-Jérôme-sur-Seine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Port-Jérôme-sur-Seine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Gérard Leseul Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Sulkowski Divers extrême gauche Eddy Lefaux Les Républicains Jean-Cyril Montier Rassemblement National Alain Guillotte Ecologistes Frédéric Mazier Reconquête !

Législatives 2022 à Port-Jérôme-sur-Seine : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,3% des votes au premier tour à Port-Jérôme-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,5% et 21,3% des voix. Le choix des votants de Port-Jérôme-sur-Seine était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (50,9% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,2% des votes. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Port-Jérôme-sur-Seine (76170) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.