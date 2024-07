Résultat des législatives 2024 à Lillebonne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Lillebonne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Au cœur de la campagne électorale législative, Lillebonne est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 729 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 399 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 273 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,29% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,59% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 261 personnes (2,98%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 334 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 21,73%, révélant une situation économique tendue. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Lillebonne contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.