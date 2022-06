Résultat des législatives à Port-sur-Saône - Election 2022 (70170) [PUBLIE]

12/06/22 21:24

Résultat des législatives 2022 à Port-sur-Saône

Le résultat des élections législatives 2022 à Port-sur-Saône est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Saône

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Saône

Le résultat du premier round de l' élection législative à Port-sur-Saône est tombé. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Saône s'établit à 46% (1 067 votants). Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Port-sur-Saône. Les électeurs de 306 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Antoine Villedieu a rassemblé 38% des votes. Barbara Bessot Ballot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sandra Girardot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent dans l'ordre 21% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Port-sur-Saône Antoine Villedieu Rassemblement National 29,69% 37,57% Barbara Bessot Ballot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,43% 20,68% Dimitri Doussot Les Républicains 19,75% 13,88% Sandra Girardot Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,84% 19,32% Philippe Ghiles Reconquête ! 3,97% 3,79% Marion Kemps Houver Droite souverainiste 1,98% 2,14% Cédric Fischer Divers extrême gauche 1,87% 1,84% Karine Erard Ecologistes 1,46% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Port-sur-Saône Taux de participation 52,79% 45,93% Taux d'abstention 47,21% 54,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,59% Nombre de votants 46 634 1 067

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Port-sur-Saône sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Quel résultat à Port-sur-Saône pour la coalition de gauche ? Les habitants de Port-sur-Saône avaient donné 16,47% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,57% et 1,32% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 20,36% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Port-sur-Saône ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Port-sur-Saône dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Port-sur-Saône, Marine Le Pen finissait à la tête du vote avec 39,94% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,4%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 16,47% et Éric Zemmour à 5,75%. Mais en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À Port-sur-Saône, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Port-sur-Saône, le taux d'abstention sera indiscutablement un critère clé du scrutin législatif. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 326 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 71,25% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,86% au premier tour, ce qui représentait 1 718 personnes. La guerre en Ukraine serait notamment en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Port-sur-Saône. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Port-sur-Saône ? L'étude des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 47,95% au premier tour dans la commune à Port-sur-Saône, contre un taux de participation de 42,98% pour le round deux. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Port-sur-Saône 8 candidats s'affrontent dans la circonscription de Port-sur-Saône ce dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de prétendants inférieur à celui des autres circonscriptions. Les 2326 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette première étape.

Législatives 2022 à Port-sur-Saône : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Port-sur-Saône (70170) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 39.9% des suffrages au premier tour à Port-sur-Saône. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.4% et 16.5% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Port-sur-Saône grâce à 62.0% des suffrages, laissant donc 38.0% des votes à Emmanuel Macron.