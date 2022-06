Résultat des législatives à Pouilly-sous-Charlieu - Election 2022 (42720) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu

Le résultat des élections législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Pouilly-sous-Charlieu. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les électeurs votant dans la 5ème circonscription de la Loire et résidant à Pouilly-sous-Charlieu. Les citoyens des 90 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Pouilly-sous-Charlieu ? Nathalie Sarles a rassemblé 27% des voix à l'échelle de la commune. Elle ressort devant Sandrine Granger (Rassemblement National) et Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui recueillent respectivement 24% et 21% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Loire s'élève à 46%, ce qui représente 898 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pouilly-sous-Charlieu Antoine Vermorel-Marques Les Républicains 25,77% 21,37% Nathalie Sarles Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,41% 26,86% Ismaël Stevenson Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,35% 14,51% Sandrine Granger Rassemblement National 19,03% 24,11% Raphaël Pessoa Reconquête ! 4,07% 5,03% Marilyne Emorine Parti radical de gauche 2,16% 2,29% Grégory Chevret Ecologistes 1,52% 1,49% Philippe Granchamp Ecologistes 1,10% 0,80% Kevin Cazottes Bosco Droite souverainiste 1,08% 1,14% Édith Roche Divers extrême gauche 1,01% 1,60% Yann Esteveny Divers extrême droite 0,50% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Pouilly-sous-Charlieu Taux de participation 50,54% 45,56% Taux d'abstention 49,46% 54,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,67% Nombre de votants 51 703 898

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pouilly-sous-Charlieu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Pouilly-sous-Charlieu ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,24% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Pouilly-sous-Charlieu le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,94% et 1,91% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,09% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - À Pouilly-sous-Charlieu, des sondages aussi valables ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Pouilly-sous-Charlieu au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 27,99% des voix à Pouilly-sous-Charlieu, à l'issue de la dernière élection suprême contre 27,85% en France. La candidate du Front national cumulait 32,97% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,24% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu Le taux de participation constituera incontestablement un facteur déterminant des élections législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu. L'inflation serait notamment susceptible de détourner les habitants de Pouilly-sous-Charlieu (42720) des urnes. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 24,76% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 23,36% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Pouilly-sous-Charlieu, le score de la participation aux législatives 2022 sera un élément clé Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Durant les élections législatives de 2017, 1 912 inscrits sur les listes électorales de Pouilly-sous-Charlieu avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 45,19%), à comparer avec une participation de 41,84% pour le tour deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Pouilly-sous-Charlieu Les résultats des élections législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu devraient être divulgués pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte rapidement qui des 11 candidats se qualifie au 2e tour.

Législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Pouilly-sous-Charlieu (42720) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33,0% des voix au premier tour à Pouilly-sous-Charlieu. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,0% et 13,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Pouilly-sous-Charlieu avec 50,3% des votes, laissant donc 49,7% des voix à Emmanuel Macron.