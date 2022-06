Résultat des législatives à Pourrières - Election 2022 (83910) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Pourrières

Le résultat des élections législatives 2022 à Pourrières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Pourrières a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrive en première position chez les 4343 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription du Var et résidant à Pourrières. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription du Var peut toujours basculer si les électeurs des 31 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Pourrières. Au niveau de la ville, Frank Giletti a engrangé 30% des votes. Il est suivi par Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 26% et 20% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 50% (soit 2 171 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pourrières Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 29,69% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 25,84% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 20,14% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 6,92% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 6,35% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 2,92% Didier Cade Régionaliste 1,66% 1,69% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 1,60% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,84% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 1,32% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,56% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,80% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Pourrières Taux de participation 46,16% 50,01% Taux d'abstention 53,84% 49,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,51% Nombre de votants 58 855 2 172

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pourrières sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Du côté de la Nupes, les 14,38% de Mélenchon à Pourrières font espérer Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Pourrières, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 14,38% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,91% et 1,76% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,05% à Pourrières pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Pourrières ? L'élection présidentielle d'avril, à Pourrières, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 29,54% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 24,02%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,38% et Éric Zemmour à 10,89%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser la donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN a courru après les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Pourrières Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Pourrières ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 79,23% au premier tour, soit 3 415 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Pourrières ? L'étude des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des dernières législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,12% au premier tour des votants de Pourrières. L'abstention était de 52,57% au round deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Pourrières Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les 13 candidats au premier tour dans la circonscription de Pourrières, il vous reste encore un peu de temps. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Pourrières : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Pourrières (83) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 29,54% des votes au premier tour à Pourrières. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,02% et 14,38% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pourrières gratifiée de 53,75% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 46,25% des voix.