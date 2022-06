Résultat des législatives à Préseau - Election 2022 (59990) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Préseau

Le résultat des élections législatives 2022 à Préseau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 21ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Préseau. Les 1646 citoyens de Préseau votant dans la 21ème circonscription du Nord se sont tournés vers la candidate Divers droite au soir du premier tour des législatives. L'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 55%, ce qui représente 911 non-votants. Béatrice Descamps a recueilli 40% des voix à l'échelle de la commune. En seconde position, Océane Valentin (Rassemblement National) reçoit 30% des voix. Quant à elle, Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 22% des voix. Reste encore à déterminer si les habitants des 19 autres communes rattachées à la 21ème circonscription du Nord voteront comme ceux de Préseau.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Préseau Béatrice Descamps Divers droite 35,43% 39,53% Océane Valentin Rassemblement National 28,62% 30,03% Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,48% 21,65% Laurent Lasselin Divers droite 3,29% 0,84% Corinne Lairé Reconquête ! 3,28% 3,49% Ludovic Aubry Ecologistes 3,15% 1,54% Edith Weisshaupt Divers extrême gauche 1,58% 2,51% Elisabeth Serralta Droite souverainiste 1,17% 0,42% Participation au scrutin Circonscription Préseau Taux de participation 41,89% 44,65% Taux d'abstention 58,11% 55,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 2,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,27% Nombre de votants 33 956 735

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Préseau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Préseau ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Préseau comme dans toute la France. L'Insoumis avait obtenu 13,26% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,77% et 0,81% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 16,84% à Préseau pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Préseau, des sondages aussi justes ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Préseau au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 28,4% des voix à Préseau, lors de la dernière élection à la présidence de la République contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN avait accumulé 29,86% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,26% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - À Préseau, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention À Préseau, la participation sera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif. La crainte d'un retour du covid ainsi que ses conséquences sur la santé publique et l'économie française seraient de nature à tempérer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Préseau (59990). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,19% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 24,33% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Préseau, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément important Comment ont voté généralement les citoyens de cette localité lors des scrutins précédents ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 47,08% des électeurs de Préseau s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 41,84% pour le deuxième round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les données clés des élections législatives à Préseau Les résultats de l'élection législative 2022 à Préseau vont probablement être donnés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez rapidement qui des 8 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à Préseau : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 29,9% des voix au premier tour à Préseau. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,4% et 13,3% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Préseau avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 50,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 49,1% des suffrages. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Préseau seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.