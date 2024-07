Résultat des législatives 2024 à Valenciennes : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Laurence Bara (Rassemblement National) déjà devant avec 35,14% à Valenciennes aux législatives

Au soir du 1er round des législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Valenciennes ont plébiscité Laurence Bara (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 35,14% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de précéder Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) et Pierrick Colpin (Nouveau Front populaire) avec 33,51% et 27,17% des électeurs. C'est aussi Laurence Bara qui terminait en pôle position dans la 21ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 43,61%, devant Valérie Létard avec 29,19% et Pierrick Colpin avec 23,08%.