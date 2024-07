Résultat des législatives 2024 à Onnaing : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Onnaing : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Onnaing fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 719 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 350 entreprises, Onnaing offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,98% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 271 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2080,87 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,22%, synonyme d'une situation économique précaire. À Onnaing, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.