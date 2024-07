Résultat des législatives 2024 à Sebourg (59990) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Sebourg, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Sebourg, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 12,69% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 20 points à Sebourg L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Sebourg, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Reste à ce stade à déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera semblable ou non à celle de 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Sebourg, le RN arrivait également à la deuxième place, 21,02% des votants étant convaincus par son binôme, contre 48,49% pour Béatrice Descamps (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (62,17%). Béatrice Descamps remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) en avance avec 41,79% à Sebourg aux législatives D'après les projections des instituts de sondages publiées depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Pour le 1er tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Sebourg ont plébiscité Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants), à qui ils ont accordé 41,79% des votes. Laurence Bara (Rassemblement National) ramassait 41,51%. Enfin, Pierrick Colpin (Front populaire) glanait 12,69% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Laurence Bara qui s'y imposait, avec 43,61% devant Valérie Létard avec 29,19% et Pierrick Colpin avec 23,08%.

19:21 - Législatives 2024 à Sebourg : une participation inédite ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux passés. Dimanche dernier, 66,85% des électeurs de Sebourg ont participé au premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 54,62% des électeurs de Sebourg (59), contre une participation de 54,72% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Sebourg reste la participation L'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Dans la commune, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 33,15%. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 23,1% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 23,44% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,13% au premier tour. Au deuxième tour, 53,01% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Sebourg ce soir ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Sebourg : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Sebourg, le scrutin est en cours. Avec ses 28,87% de cadres supérieurs pour 1 977 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 100 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 20,06% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,93% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,21% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 812,12 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Sebourg, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de la France.