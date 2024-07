Résultat des législatives 2024 à Aubry-du-Hainaut (59494) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les 14,1% du Front populaire convoités Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Aubry-du-Hainaut, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,1% des votes dans la localité. Une somme à comparer néanmoins avec les 19,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Aubry-du-Hainaut L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 19 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Aubry-du-Hainaut ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces législatives sera ainsi très instructif. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Aubry-du-Hainaut, contrairement à 2022 ? Aux législatives à l'époque à Aubry-du-Hainaut, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 26,7% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 44,19% pour Béatrice Descamps (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (63,32%). Béatrice Descamps remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Laurence Bara (Rassemblement National) a engrangé 45,28% des votes à Aubry-du-Hainaut le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) et Pierrick Colpin (Union de la gauche) avec respectivement 37,4% et 14,1% des électeurs. Laurence Bara était aussi en tête dans la 21ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 43,61%, devant Valérie Létard avec 29,19% et Pierrick Colpin avec 23,08%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Aubry-du-Hainaut : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des élections antérieures ? Le 30 juin dernier, 71,96% des électeurs d'Aubry-du-Hainaut ont fait le déplacement au 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 11 points à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 60% des électeurs d'Aubry-du-Hainaut avaient en effet participé au vote. Le taux de participation était de 55,6% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Aubry-du-Hainaut La participation constitue immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la ville, 28,04% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,82% au premier tour. Au second tour, 49,44% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Aubry-du-Hainaut ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,83% dans la ville, contre une abstention de 19,95% au second tour.

17:29 - Aubry-du-Hainaut : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville d'Aubry-du-Hainaut, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 8,98% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 375 habitants par km² et 41,71% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,43%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 681 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,03%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Aubry-du-Hainaut mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,32% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.