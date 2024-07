Résultat des législatives 2024 à Marly : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des élections législatives. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Marly s'élevait à 61,01%. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 227 personnes en âge de voter dans la commune, 68,3% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 69,71% au premier tour, c'est-à-dire 5 735 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,09% au premier tour et 37,88% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Marly ? La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle sont de nature à impacter les décisions que prendront les habitants de Marly.

17:29 - Élections législatives à Marly : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la ville de Marly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Dans la commune, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,73% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2141,41 €/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,64%) et le nombre de résidences HLM (28,47% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Marly mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,46% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.