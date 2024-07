17:29 - Élections législatives à Saint-Saulve : impact de la démographie et de l'économie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Saulve fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 117 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 531 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,97% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 383 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 767 euros/an, la ville défend une économie stable malgré les défis. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Saulve s'inscrit dans l'histoire française.