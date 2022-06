Résultat de la législative à Pringy : 2e tour en direct

Le potentiel avant ces législatives à Pringy pour la coalition LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 26,57% dans la commune. Un chiffre correspondant à la somme des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Pringy, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc des Insoumis et des alliés de gauche au 1er tour de la législative étaient pourtant de 20,44% dimanche dernier. De quoi offrir tout de même la troisième place à la Nupes.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Pringy

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les sondages à l'échelle du pays ont toutefois tendance à masquer des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Pringy. Pour le premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Pringy ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 31,92% des bulletins de vote. Elle a coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent respectivement 21,75% et 20,44% des voix.