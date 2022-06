Résultat de la législative à Puget-Ville : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Puget-Ville dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:56

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Puget-Ville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - Les habitants de Puget-Ville ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Puget-Ville, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 13 candidats qui bataillent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 3273 habitants de Puget-Ville ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Puget-Ville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Puget-Ville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale Louis Gueyrard Divers extrême gauche Jean-Christophe Thiery Divers Laurence Luccioni Ecologistes Chantal Lopez Droite souverainiste Daniel Rogier Divers gauche Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joël Virriat Ecologistes Didier Cade Régionaliste Hervé Rigaud Ecologistes Frank Giletti Rassemblement National Jean-Michel Constans Les Républicains Elisabeth Lalesart Reconquête !

Législatives 2022 à Puget-Ville : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Puget-Ville (83) seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 33% des suffrages au premier tour à Puget-Ville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 21% et 18% des suffrages. Le choix des électeurs de Puget-Ville était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (58% des voix), abandonnant par conséquent 42% des votes à Emmanuel Macron.