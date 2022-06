Résultat de la législative à Quettehou : 2e tour en direct

18:45 - La Nouvelle union populaire s'était placée en 3e position à Quettehou la semaine passée

Les inscrits de Quettehou avaient accordé 14,16% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV-PC le 12 juin dernier, pour l'étape initiale de la législative. Ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,79%, 1,96%, 1,4% et 1,96% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc avec un potentiel théorique de 18,11% à Quettehou pour ce premier tour.