Résultat de la législative à Reuilly : en direct

12/06/22 17:09

Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Pendant les dernières élections législatives, 55,1% des inscrits sur les listes électorales de Reuilly avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,05% au tour deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

À Reuilly, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'étendue de la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 488 personnes en âge de voter dans la commune, 23,65% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,18% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait en effet inciter les citoyens de Reuilly (36260) à rester chez eux.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les 2 056 habitants de Reuilly mettront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des votes au premier tour à Reuilly, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 19% des suffrages. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en empochant 50% des votes face à Marine Le Pen (50%). Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.