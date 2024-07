Résultat des législatives 2024 à Issoudun : les premiers chiffres du 2e tour

À Issoudun, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 42,09% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,2% au premier tour et 60,07% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 33,9% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 34,23% au second tour. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Issoudun ?

17:29 - Issoudun : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune d'Issoudun, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 12,82% des résidents sont des enfants, et 14,84% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 110 euros/an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,16%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Issoudun mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,7% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.