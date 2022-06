Résultat de la législative à Riom : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Riom dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Riom sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - À Riom, des sondages aussi révélateurs ? Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Riom. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité est tombée tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Riom, Emmanuel Macron finissait en première position avec 29,71% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,26%. Suivaient Marine Le Pen, troisième avec 18,19% et Yannick Jadot à 6,51%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - À Riom, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? À Riom, la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ces législatives. La peur d'un retour de la pandémie de covid est de nature à inciter les habitants de Riom à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 72,69% des électeurs dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 76,24% au premier tour, c'est-à-dire 9 424 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation aux élections législatives à Riom peut-elle faire pire qu'en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 53,27% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Riom. L'abstention était de 48,02% pour le round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Riom Pour ces législatives de 2022 à Riom, les 14 bureaux de vote (de Bureau 001 à Bureau 014) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 12361 électeurs à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Riom

Les élections législatives 2022 auront lieu à Riom comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Christine Pirès Beaune Nouvelle union populaire écologique et sociale Karina Monnet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-Paule Lacombe Divers droite Isabelle Dupré Rassemblement National Kenny Berthon Divers gauche Sylvain Durin Les Républicains Nicole Frezouls-Le Pont Ecologistes Jean-Pierre Félix Droite souverainiste Aurélien Chabrier Reconquête ! Franck Truchon Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Riom : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Riom (63200) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Riom, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 22% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Riom avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 65% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 35% des votes. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour remporter une majorité à l'hémicycle ?