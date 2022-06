En direct

19:44 - Pour la gauche, les 12,22% de Mélenchon à Rives d'Andaine scrutés Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,22% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Rives d'Andaine en avril. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,13% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 15,79% à Rives d'Andaine pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Rives d'Andaine ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Rives d'Andaine ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Avec 37,95% des votes exprimés, au premier round à Rives d'Andaine cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 27,66%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,22% et Éric Zemmour à 4,6%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Rives d'Andaine ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Rives d'Andaine ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages pourrait en effet de faire baisser la participation à Rives d'Andaine (61140). En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 25,37% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,33% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Rives d'Andaine à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Au cours des dernières années, les 3 158 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections législatives de 2017, parmi les 2 147 personnes en âge de voter à Rives d'Andaine, 56,31% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 50,49% au second round. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.