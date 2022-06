Résultat de la législative à Rivière-Pilote : en direct

12/06/22 11:02

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce jour d'élections législatives 2022 à Rivière-Pilote, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On dénombre 14 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 11 bureaux de vote de la commune.

Les électeurs de Rivière-Pilote reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 67% des votes au premier tour à Rivière-Pilote, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate d'extrême-droite et l'actuel président de la République avaient obtenu 12% et 10% des voix. Après la défaite de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour avec 71% des voix face à Emmanuel Macron (29%).