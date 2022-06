Résultat des législatives à Rocbaron - Election 2022 (83136) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Rocbaron

Le résultat des élections législatives 2022 à Rocbaron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le résultat de l'élection législative 2022 à Rocbaron est tombé. Le candidat Rassemblement National décroche la première place chez les 4333 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription du Var et demeurant à Rocbaron. Au sein de l'agglomération, Frank Giletti a effectivement recueilli 44% des suffrages. Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 19% et 15% des voix. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 31 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Rocbaron. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Var s'élève à 58% (soit 1 840 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rocbaron Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 44,32% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 19,13% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 15,33% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 8,88% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 4,36% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 2,26% Didier Cade Régionaliste 1,66% 0,66% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 1,54% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,38% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 0,99% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,72% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,17% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Rocbaron Taux de participation 46,16% 42,46% Taux d'abstention 53,84% 57,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,33% Nombre de votants 58 855 1 840

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rocbaron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Rocbaron ? Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Rocbaron, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 12,53% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,27% et 0,73% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 4% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu). 16:30 - À Rocbaron, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Rocbaron. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Lors de la dernière élection, à Rocbaron, Marine Le Pen terminait en première position au 1er tour de la présidentielle avec 40,96% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,35%. Suivaient Éric Zemmour à 13,67% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,53%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives à Rocbaron Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Rocbaron ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement pousser les habitants de Rocbaron à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,2% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,61% au premier tour, c'est-à-dire 3 209 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Rocbaron quel était le score de l'abstention à Rocbaron en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention avait représenté 62,98% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Rocbaron, contre une abstention de 57,83% pour le deuxième round. 09:30 - Les infos clés des législatives à Rocbaron Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Rocbaron et il y a encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Rocbaron : les enjeux