Résultat de la législative à Rodez : en direct

17:07 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Rodez ?

La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces tendances nationales des derniers jours se répercuteront sans doute à Rodez au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Rodez, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 33,25% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,47%, puis, avec 14,98%, Marine Le Pen et enfin, à 6,29%, Éric Zemmour.