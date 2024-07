Résultat des législatives 2024 à Onet-le-Château : les premiers chiffres du 2e tour

À Onet-le-Château, la participation est indiscutablement l'une des clés des législatives. Onet-le-Château a enregistré une participation de 69,46%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,36% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 73,56% au second tour, ce qui représentait 5 766 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,4% au premier tour et 46,68% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Onet-le-Château ? Les incitations à contrer le Rassemblement national pourraient entre autres nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Onet-le-Château.

17:29 - Onet-le-Château aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment la population d'Onet-le-Château peut-elle impacter le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,16% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 297 hab par km² et 43,13% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3 865 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,20% et d'une population étrangère de 10,27% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Onet-le-Château mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,15% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.