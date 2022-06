Résultat de la législative à Rognac : en direct

17:10 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Rognac ?

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Rognac, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 38,11% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 18,32%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,11% et Éric Zemmour à 10,26%. Le président-candidat terminait à en revanche près de 28% des voix dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des dernières semaines boulverseront certainement ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.