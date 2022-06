Résultat des législatives à Romenay - Election 2022 (71470) [PUBLIE]

12/06/22 22:26

Les résultats des législatives 2022 à Romenay vont théoriquement être dévoilés pas longtemps après la fermeture du seul bureau de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte rapidement qui des 7 candidats aura son ticket pour le 2nd tour.

L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Romenay. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,68% des votants de la localité, contre une abstention de 26,6% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole seraient par exemple susceptibles d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Romenay (71470).

Lors de la dernière présidentielle, à Romenay, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place avec 37,02% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,9%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 12,93% et Éric Zemmour à 9,28%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront certainement transformer ce décor lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces élections législatives, à Romenay comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,93% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,5% et 1,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 16,99% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

Quelle sera l'issue finale des législatives à Romenay ( Saône-et-Loire ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 37,0% des voix au premier tour à Romenay. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,9% et 12,9% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Romenay avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 58,4% des votes, abandonnant ainsi 41,6% des votes à Emmanuel Macron. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?