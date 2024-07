Résultat des législatives 2024 à Simandre (71290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire va-t-il profiter des 59,68% de la Nupes à Simandre ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les votants des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Simandre, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31,29% des votes dans la localité. Une poussée à comparer néanmoins avec les 38,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 59,68% à l'époque.

20:58 - Simandre fait partie des rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Simandre semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Simandre ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Simandre, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives à l'époque à Simandre, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 31,27% des votants ayant choisi son binôme, contre 38,20% pour Cécile Untermaier (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 59,68%. Cécile Untermaier s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour D'après les projections des instituts établies dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'union de la gauche pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités électorales de chaque territoire. Le dimanche 30 juin dernier, les habitants de Simandre ont plébiscité Eric Michoux (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 43,07% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Cécile Untermaier (Union de la gauche) et Anthony Vadot (Les Républicains) avec respectivement 31,29% et 22,33% des électeurs. Eric Michoux était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 44,34%, devant Cécile Untermaier avec 29,96% et Anthony Vadot avec 22,33%.

19:21 - Législatives 2024 à Simandre : un taux de participation inattendu ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Dimanche dernier, 35,76% des électeurs de Simandre n'ont pas voté au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 1 307 personnes en âge de voter à Simandre, 50,88% étaient effectivement restées chez elles, à comparer avec une abstention de 48,9% il y a 5 ans. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Simandre ? À Simandre, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'étendue de la participation. Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 64,24%. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,93% au niveau de la commune. La participation était de 76,65% au premier tour, ce qui représentait 952 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,63% au premier tour. Au second tour, 42,67% des votants ont exercé leur droit de vote. La flambée des prix qui plombe le budget des Français est de nature à inciter les citoyens de Simandre à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Simandre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Simandre révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 9,34% et une densité de population de 74 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (17,6%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 545 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,64%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,28%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Simandre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,0% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.