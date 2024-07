Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-du-Plain (71370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis deux ans à Saint-Germain-du-Plain La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des votes qu'a réunis le bloc à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% en 2022. Le matelas semble conséquent : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Germain-du-Plain, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,21% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 31,48% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On découvrira ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 57,4% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à Saint-Germain-du-Plain La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections législatives. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Germain-du-Plain semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont absorbé cette poussée...

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Saint-Germain-du-Plain ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi déterminant pour le second tour de cette élection, localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être des chances de s'imposer. Avec 22,07% à Saint-Germain-du-Plain, le Rassemblement national était en revanche devancé par les 31,48% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Cécile Untermaier (Nupes) finalement en tête localement, avec 57,40%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,60%.

20:05 - Déjà 45,25% pour le RN à Saint-Germain-du-Plain aux élections législatives Grâce à 45,25% des bulletins de vote, Eric Michoux (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Saint-Germain-du-Plain, dimanche 30 juin lors du 1er tour de la législative. Cécile Untermaier (Union de la gauche) et Anthony Vadot (Les Républicains) suivaient en recueillant 29,21% et 23,36% des votants dans la ville. Eric Michoux était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 44,34%, devant Cécile Untermaier avec 29,96% et Anthony Vadot avec 22,33%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Saint-Germain-du-Plain : un taux de participation inédit ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? À Saint-Germain-du-Plain, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 a atteint 29,04%, moins élevé de 17 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 46,01% des personnes habilitées à voter à Saint-Germain-du-Plain avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 52,86% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Germain-du-Plain, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention À Saint-Germain-du-Plain, l'un des critères principaux des législatives est indiscutablement le niveau de participation. Dans la localité, 29,04% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 850 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,37% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,78% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,59% au premier tour. Au second tour, 53,56% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Germain-du-Plain ? La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Germain-du-Plain (71370).

17:29 - Saint-Germain-du-Plain : enjeux locaux et perspectives électorales Dans les rues de Saint-Germain-du-Plain, le scrutin est en cours. Avec ses 2 329 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 121 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,21%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 39,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,81%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2237,77 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour finir, Saint-Germain-du-Plain incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.