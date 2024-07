Résultat des législatives 2024 à Sornay (71500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire très suivis Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages obtenus au niveau de la France sont porteurs. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Sornay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,94% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -12 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Sornay L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sornay semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Sornay ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être la possibilité de gagner. Lors des dernières législatives à Sornay, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 21,22% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,34% pour Cécile Untermaier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (59,28%). Cécile Untermaier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Eric Michoux (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 37,95% à Sornay aux législatives Lors du 1er round des législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Sornay ont préféré Eric Michoux (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 37,95% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Anthony Vadot (Les Républicains) et Cécile Untermaier (Union de la gauche) avec 34,1% et 25,94% des votants. Eric Michoux était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 44,34%, devant Cécile Untermaier avec 29,96% et Anthony Vadot avec 22,33%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Sornay lors des derniers scrutins Au cours des dernières consultations politiques, les 2 021 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 1er round des législatives 2024 à Sornay a connu un pourcentage d'abstention de 31,85%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 49,05% au sein de Sornay. Le taux d'abstention était de 51,58% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 h.

18:35 - L'abstention à Sornay peut-elle augmenter lors du second tour des législatives ? Le niveau de participation est à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif. Le pourcentage de votants à Sornay pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,15%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 45,87% au premier tour et 43,73% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 588 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,94% avaient pris part au vote, contre une participation de 74,94% au second tour, soit 1 190 personnes. La nouvelle perception de la vie politique pourrait potentiellement inciter les citoyens de Sornay à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sornay Quel impact aura la population de Sornay sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,55% et une densité de population de 113 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 728 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,54%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sornay mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,28% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.