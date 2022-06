Résultat de la législative à Roques : en direct

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Roques comme dans toute la France. Cet électorat représentait 23,09% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,55% et 2,28% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 29,92% à Roques pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Roques ?

Les mouvements nationaux des dernières heures s'appliqueront probablement sur les législatives à Roques dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Au précédent scrutin, à Roques, Emmanuel Macron terminait en tête au premier round de l'élection présidentielle avec 27,11% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,09%, puis Marine Le Pen à 22,62% et Éric Zemmour à 6,72%. Un résultat à interpréter selon ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.