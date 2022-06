En direct

19:52 - Quel résultat à Rougiers pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,11% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Rougiers le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,52% et 1,28% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 25,91% à Rougiers pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Rougiers ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Rougiers. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Au dernier rendez-vous présidentiel, à Rougiers, Marine Le Pen finissait à la première position avec 34,12% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,11%. Suivaient Emmanuel Macron, en troisième position avec 18,66% et Éric Zemmour à 8,74%. En revanche en France, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Rougiers L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Rougiers. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Rougiers. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,48% des votants de la localité. Le taux de participation était de 78,64% au premier tour, ce qui représentait 961 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Rougiers ? L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des élections législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 61,53% au premier tour dans la commune à Rougiers, contre un taux d'abstention de 52,78% pour le tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.