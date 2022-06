Résultat de la législative à Rountzenheim-Auenheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rountzenheim-Auenheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rountzenheim-Auenheim. En direct 18:47 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a sept jours dans la commune ? Le potentiel avant ces législatives à Rountzenheim-Auenheim pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés culminait à 16,05% dans la commune. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la localité. Le candidat de la gauche réunie a obtenu 7,28% des suffrages il y a une semaine sur place. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première position à Rountzenheim-Auenheim Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les habitudes locales, comme par exemple à Rountzenheim-Auenheim. La candidature Rassemblement National a rassemblé 30,3% des suffrages le 12 juin dernier au soir du 1er round de la législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 21,52% des voix. La candidature Divers droite récupère 18,87% des suffrages. 13:30 - La participation peut-elle encore descendre au second tour des législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. L'observation des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2017, lors des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 62,59% au niveau de Rountzenheim-Auenheim au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,19% pour le tour deux. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Rountzenheim-Auenheim ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives La ville de Rountzenheim-Auenheim ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine sont en lice pour ce 2e round de l'élection législative à Rountzenheim-Auenheim. Découvrez l'élu à partir de 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rountzenheim-Auenheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ludwig Knoepffler Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rountzenheim-Auenheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rountzenheim-Auenheim Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 30,30% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 21,52% Anne Sander Divers droite 21,99% 18,87% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 7,28% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 8,44% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 4,47% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 6,13% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 2,81% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Rountzenheim-Auenheim Taux de participation 43,20% 39,33% Taux d'abstention 56,80% 60,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,00% Nombre de votants 40 829 614

Le résultat de l'élection législative à Rountzenheim-Auenheim a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Rountzenheim-Auenheim, les citoyens rattachés à la 8ème circonscription du Bas-Rhin ont jeté leur dévolu sur le représentant Rassemblement National. Le niveau de la participation atteint 39% des électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Bas-Rhin (947 non-votants). Ludwig Knoepffler a collecté 30% des suffrages dans la localité. Il est suivi par Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne Sander (Divers droite) qui reçoivent respectivement 22% et 19% des suffrages. Ces données ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin, 100 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 965 votants de Rountzenheim-Auenheim seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 35% des voix au premier tour à Rountzenheim-Auenheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26% et 9% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Rountzenheim-Auenheim avec 57% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 43% des voix.