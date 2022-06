Résultat des législatives à Rountzenheim-Auenheim - Election 2022 (67480) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim

Le résultat des élections législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Bas-Rhin

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rountzenheim-Auenheim Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 30,30% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 21,52% Anne Sander Divers droite 21,99% 18,87% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 7,28% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 8,44% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 4,47% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 6,13% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 2,81% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Rountzenheim-Auenheim Taux de participation 43,20% 39,33% Taux d'abstention 56,80% 60,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,00% Nombre de votants 40 829 614

Le résultat de la législative 2022 à Rountzenheim-Auenheim a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1561 citoyens de la 8ème circonscription du Bas-Rhin habitant à Rountzenheim-Auenheim. Ludwig Knoepffler a réuni 30% des voix. Il coiffe au poteau Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne Sander (Divers droite) qui récupèrent 22% et 19% des voix. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Rountzenheim-Auenheim. Les habitants de 100 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le taux de participation représente 39% des citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 8ème circonscription du Bas-Rhin.

Législatives 2022 à Rountzenheim-Auenheim : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 965 votants de Rountzenheim-Auenheim seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 35% des voix au premier tour à Rountzenheim-Auenheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26% et 9% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Rountzenheim-Auenheim avec 57% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 43% des voix.