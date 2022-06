Résultat de la législative à Royat : 2e tour en direct

Les inscrits de Royat avaient offert 24,63% de leurs votes à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la première étape de l'élection législative. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,72%, 6,83%, 2,25% et 1,96% en avril. Voilà qui donnait un total de 26,76% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée lors du 1er tour

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 35,86% des suffrages pour le 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin. Elle est ressortie devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui reçoivent dans l'ordre 24,63% et 12,92% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.