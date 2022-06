En direct

20:03 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Sablons sur Huisne ? Dans les 3 bureaux de vote de Sablons sur Huisne, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 15,28% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,14% et 1,14% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 19,56% à Sablons sur Huisne pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Sablons sur Huisne ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Sablons sur Huisne, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 33,97% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 24,37%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,28% et Éric Zemmour à 6,72%. Les indications nationales des ultimes semaines changeront probablement ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Sablons sur Huisne reste la participation La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Sablons sur Huisne. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 498 personnes en âge de voter au sein de la localité, 78,04% étaient allées voter. La participation était de 78,44% au premier tour, soit 1 175 personnes. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs du pétrole et du gaz seraient de nature à bénéficier à l'abstention à Sablons sur Huisne.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Sablons sur Huisne au premier tour des élections législatives ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, pendant les législatives, 51,93% des personnes en âge de voter à Sablons sur Huisne s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 42,28% au deuxième tour. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.