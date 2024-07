Résultat des législatives 2024 à Arcisses (28400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Arcisses ? Une autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire aux législatives à Arcisses. C'est un binôme Rassemblement National qui l'emportait au premier tour, avec 42,68 % des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Luc Lamirault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Arcisses Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN termine vainqueur à Arcisses ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel ce soir à Arcisses ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence très observé à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a l'espoir de l'emporter. Lors des dernières législatives à Arcisses, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 25,03% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 35,13% pour Luc Lamirault (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (58,35%). Luc Lamirault conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce soir à Arcisses ? Grâce à 42,68% des suffrages, Christophe Bay (Rassemblement National) a pris la tête à Arcisses, dimanche 30 juin pour le 1er round de la législative. Harold Huwart (Divers centre) et Rémi Martial (Les Républicains) suivaient en obtenant 39,08% et 11,2% des votants. Christophe Bay était aussi en tête dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir dans son ensemble, avec cette fois 42,41%, devant Harold Huwart avec 36,35% et Rémi Martial avec 12,71%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Arcisses ? Au fil des dernières années, les 2 241 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Arcisses, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 est monté à 72,31%, plus élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 56,58% des personnes aptes à participer à une élection à Arcisses s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. La participation était de 59,35% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - À Arcisses, la participation a atteint 72,31% lors de la 1ère étape des élections législatives À Arcisses, la participation est indiscutablement l'une des clés de ces législatives. Dans la commune, 27,69% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,32% au premier tour et 44,9% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,52% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 20,16% au premier tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels est notamment capable de renforcer l'engagement civique des habitants d'Arcisses.

17:29 - Arcisses : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville d'Arcisses, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,26%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,23%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 920 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,23%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Arcisses mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,21% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.