Résultat des législatives à Sailly-Labourse : l'élection 2024 en direct

12:07 - Abstention à Sailly-Labourse : les leçons des précédentes élections

Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Sailly-Labourse (62113) ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,27% au premier tour et seulement 41,25% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,63% dans la ville. Le taux de participation était de 75,75% au deuxième tour, soit 1 296 personnes.