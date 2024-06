Résultat des législatives à Saint-Alban : l'élection 2024 en direct

12:09 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Saint-Alban ?

Le taux d'abstention constituera sans nul doute un facteur déterminant des élections législatives à Saint-Alban. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,77% au premier tour. Au second tour, 45,71% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des législatives. Au deuxième tour de la présidentielle, 16,36% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 16,9% au premier tour.