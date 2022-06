Résultat des législatives à Saint-André-d'Apchon - Election 2022 (42370) [PUBLIE]

13/06/22 01:57

Résultat des législatives 2022 à Saint-André-d'Apchon

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-André-d'Apchon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-André-d'Apchon. Le candidat Les Républicains arrive en première place chez les 1660 électeurs de la 5ème circonscription de la Loire et demeurant à Saint-André-d'Apchon. A l'échelle de la commune, Antoine Vermorel-Marques a raflé 27% des suffrages. En deuxième place, Ismaël Stevenson (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 27% des votes. Enfin, Nathalie Sarles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 22% des votes. Le taux de participation représente 54% des électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 761 non-votants). Reste encore à savoir si les citoyens des 90 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription de la Loire feront les mêmes choix que ceux de Saint-André-d'Apchon.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-André-d'Apchon Antoine Vermorel-Marques Les Républicains 25,77% 27,21% Nathalie Sarles Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,41% 21,66% Ismaël Stevenson Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,35% 26,98% Sandrine Granger Rassemblement National 19,03% 12,47% Raphaël Pessoa Reconquête ! 4,07% 3,06% Marilyne Emorine Parti radical de gauche 2,16% 2,95% Grégory Chevret Ecologistes 1,52% 1,81% Philippe Granchamp Ecologistes 1,10% 1,47% Kevin Cazottes Bosco Droite souverainiste 1,08% 0,79% Édith Roche Divers extrême gauche 1,01% 1,02% Yann Esteveny Divers extrême droite 0,50% 0,57% Participation au scrutin Circonscription Saint-André-d'Apchon Taux de participation 50,54% 54,16% Taux d'abstention 49,46% 45,84% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,78% Nombre de votants 51 703 899

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-André-d'Apchon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Quel résultat à Saint-André-d'Apchon pour le bloc LFI-PS-EELV ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-André-d'Apchon, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait cumulé 18,38% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,04% et 1,45% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 23,87% à Saint-André-d'Apchon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-André-d'Apchon ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-André-d'Apchon au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Saint-André-d'Apchon, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote au premier tour de l'élection avec 31,43% des voix, devant Marine Le Pen à 24,03%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 18,38% et Éric Zemmour, quatrième à 6,1%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - À Saint-André-d'Apchon, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-André-d'Apchon, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 81,81% au premier tour, ce qui représentait 1 354 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français cumulée avec les inquiétudes dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine pourraient potentiellement tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-André-d'Apchon. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Saint-André-d'Apchon en 2017 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 56,89% au premier tour dans la commune à Saint-André-d'Apchon, contre un taux de participation de 48,87% pour le deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Saint-André-d'Apchon ? Si jamais vous tergiversez encore au sujet des 11 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Saint-André-d'Apchon, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Saint-André-d'Apchon : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31,43% des votes au premier tour à Saint-André-d'Apchon. L'actuel président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,03% et 18,38% des suffrages. Le choix des administrés de Saint-André-d'Apchon était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (58,18% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,82% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Saint-André-d'Apchon (42) seront amenés à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.