En direct

20:04 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Saint-Bonnet-près-Riom ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Saint-Bonnet-près-Riom, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait enregistré 18,87% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,88% et 3,32% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 27,07% à Saint-Bonnet-près-Riom pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Bonnet-près-Riom ? Les dynamiques nationales des derniers jours se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Saint-Bonnet-près-Riom ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Lors de la dernière présidentielle, à Saint-Bonnet-près-Riom, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position avec 28,83% des voix, devant Marine Le Pen à 22,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,87% et Éric Zemmour à 5,65%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Bonnet-près-Riom Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Bonnet-près-Riom ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix de l'essence et du gaz pourraient détourner l'attention des électeurs de Saint-Bonnet-près-Riom (63200) de leur devoir civique. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,08% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 12,91% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Bonnet-près-Riom aux élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 56,8% au premier tour dans la commune à Saint-Bonnet-près-Riom. Le taux de participation était de 50,89% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.