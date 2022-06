Résultat de la législative à Saint-Chély-d'Apcher : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Chély-d'Apcher dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Chély-d'Apcher sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:05 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Saint-Chély-d'Apcher Les éléments de contexte de ces élections législatives à Saint-Chély-d'Apcher sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 11 candidats. Un nombre d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Les votants ont jusqu'à 18 heures pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Chély-d'Apcher

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Chély-d'Apcher comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Lozère

Tête de liste Liste Sandrine Descaves Nouvelle union populaire écologique et sociale Dja Zidoun Divers Laurent Suau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean François Pardigon Rassemblement National Francis Palombi Divers Pierre Morel A L'Huissier Union des Démocrates et des Indépendants Annie Souchon Divers extrême gauche Christophe Castan Divers Patrice Saint-Leger Divers droite Nicolas Pougnet Reconquête ! Dorian Blayac Ecologistes

Législatives 2022 à Saint-Chély-d'Apcher : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30.3% des voix au premier tour à Saint-Chély-d'Apcher. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.1% et 15.1% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Chély-d'Apcher avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 56.0% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 44.0% des votes. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Saint-Chély-d'Apcher (48) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.