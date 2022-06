Résultat de la législative à Saint-Contest : 2e tour en direct

Avec un score de 27,31% des suffrages au 1er tour à Saint-Contest, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant ce deuxième tour des législatives. Son représentant a donc ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,24%, 8,19%, 2,29% et 1,26% en avril. Ce qui donnait un total qui aurait dû s'approcher de 29,98% pour la coalition de gauche.

15:30 - À Saint-Contest, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée

Au soir du premier tour de l'élection législative, dimanche 12 juin, les citoyens de Saint-Contest ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 37,46% des bulletins de vote. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui récupèrent dans l'ordre 27,31% et 13,61% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.