Résultat des législatives 2024 à Cambes-en-Plaine (14610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un résultat aux législatives entre 30,54 % et 32% à Cambes-en-Plaine pour la nouvelle coalition de gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a glané plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Cambes-en-Plaine, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,54% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 41,79% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Cambes-en-Plaine lors des législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté localement pour cette législative 2024. La progression du RN est déjà solide à Cambes-en-Plaine entre le score de la formation en 2022 (10,28%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (20,27%), de l'ordre de 10 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN une progression de près de 150 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Assez pour prévoir un ancrage durable du parti dans la ville, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Ce premier verdict est immanquablement à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. A l'époque à Cambes-en-Plaine, lors des élections législatives, le score était également de 36,50% pour Bertrand Bouyx , Cambes-en-Plaine étant déjà partie intégrante de la 5ème circonscription du Calvados. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (58,21% contre 41,79% pour LFI-PS-PC-EELV). Bertrand Bouyx conservait donc son avance sur place.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Cambes-en-Plaine Selon les projections en nombre de sièges établies depuis le premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle conserveraient une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales des territoires. Bertrand Bouyx (Ensemble !) a accumulé 31,48% des votes à Cambes-en-Plaine le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour des législatives. En seconde position, Thomas Dupont-Federici (Front populaire) captait 30,54%. De son côté, Philippe Chapron (Rassemblement National) recueillait 20,27% des électeurs. La 5ème circonscription du Calvados n'a en revanche rendu le même verdict que la ville, puisque c'est Philippe Chapron qui y devançait ses adversaires, avec 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Cambes-en-Plaine ? Au cours des dernières années, les 1 861 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 76,19% des électeurs de Cambes-en-Plaine ont fait le déplacement lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation représentait en effet 61,87% au niveau de Cambes-en-Plaine (14), à comparer avec un taux de participation de 58,24% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Cambes-en-Plaine, la participation était de 76,19% lors du 1er tour des élections législatives 2024 À Cambes-en-Plaine, l'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Le taux de participation à Cambes-en-Plaine pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 76,19%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,14% des votants de la ville. Le taux de participation était de 83,18% au second tour, c'est-à-dire 1 281 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,72% au premier tour et 56,69% au second tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cambes-en-Plaine Quelle influence les habitants de Cambes-en-Plaine exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 5,81% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 520 hab/km² et 46,77% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (6,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 893 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,33%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,94%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,98%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cambes-en-Plaine, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.