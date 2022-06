En direct

18:49 - Quel résultat à Saint-Cyr-sur-Mer pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 11 bureaux de vote de Saint-Cyr-sur-Mer, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 11,4% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,64% et 1,07% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 16,11% à Saint-Cyr-sur-Mer pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Cyr-sur-Mer ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Cyr-sur-Mer dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Saint-Cyr-sur-Mer cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,02% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 26,87%, puis Éric Zemmour à 15,1% et Jean-Luc Mélenchon à 11,4%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Cyr-sur-Mer ? L'une des clés des législatives sera immanquablement la participation à Saint-Cyr-sur-Mer. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 24,37% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,75% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix de l'essence et du gaz sont notamment susceptibles de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Cyr-sur-Mer (83270).

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Cyr-sur-Mer au premier tour des élections législatives ? Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des précédents scrutins ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 59,74% au premier tour des votants de Saint-Cyr-sur-Mer. L'abstention était de 53,45% au deuxième tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.