Résultat des législatives à Saint-Denis - Election 2022 (97400) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Denis

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Denis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Saint-Denis La commune de Saint-Denis est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de La Réunion (PUBLIE) 6ème circonscription de La Réunion (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de La Réunion

C'est la candidature Divers gauche qui a rassemblé le plus de voix parmi les 85903 habitants de Saint-Denis inscrits dans la 1ère circonscription de La Réunion. Au niveau de la ville, Philippe Naillet a rassemblé 33% des votes. Jean Jacques Morel (Divers droite) et Gaëlle Lebon (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 15% et 13% des voix. La participation s'établit à 29% des citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Denis Philippe Naillet Divers gauche 33,47% 33,47% Jean Jacques Morel Divers droite 14,61% 14,61% Gaëlle Lebon Rassemblement National 13,04% 13,04% Ludovic Sautron Ecologistes 5,93% 5,93% Farid Mangrolia Divers centre 5,85% 5,85% Eric Magamootoo Divers centre 5,26% 5,26% Giovanni Payet Divers gauche 4,19% 4,19% Murielle Sisteron Les Républicains 3,93% 3,93% Jean Alexandre Poleya Divers centre 2,27% 2,27% Hary Grondin Divers centre 2,03% 2,03% Yvette Duchemann Ecologistes 2,02% 2,02% Sonny Welmant Droite souverainiste 1,77% 1,77% Georges Mithra Divers gauche 1,65% 1,65% Didier Vaïtilingom Régionaliste 1,31% 1,31% Corinne Gasp Divers extrême gauche 1,21% 1,21% Nelsy Guerin Divers extrême gauche 1,01% 1,01% Eric Beeharry Divers 0,45% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Saint-Denis Taux de participation 29,05% 29,05% Taux d'abstention 70,95% 70,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,19% 4,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13% 3,13% Nombre de votants 24 956 24 956

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de La Réunion

L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera du vote des électeurs des 3 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Denis Frédéric Maillot Divers gauche 23,88% 25,96% Alexandre Laï-Kane-Cheong Divers extrême gauche 16,99% 10,63% Eric Leung Divers centre 14,35% 12,50% Monique Orphé Divers gauche 11,05% 24,09% Nadine Gironcel Damour Divers gauche 11,02% 2,26% Valérie Legros Rassemblement National 8,78% 10,55% Nadia Ramassamy Les Républicains 7,92% 8,05% Johny Adekalom Divers centre 1,64% 0,89% Philippe de Chazournes Divers extrême gauche 1,31% 1,59% Ophélie Clain Droite souverainiste 1,18% 1,56% Jean Noël Hoareau Divers extrême gauche 0,97% 1,02% Didier Lombard Divers extrême gauche 0,91% 0,90% Loïc Fanfan Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Denis Taux de participation 29,45% 29,08% Taux d'abstention 70,55% 70,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,06% 3,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83% 2,53% Nombre de votants 24 159 6 481

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Denis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Que vont trancher les supporters de gauche à Saint-Denis ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Saint-Denis. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,97% et 2,23% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 42,69% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Denis ? À Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon finissait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 37,49% des voix, devant Marine Le Pen à 22,26%, puis, avec 21,11%, Emmanuel Macron et enfin, à 4,72%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement transformer ces équilibres lors des législatives à Saint-Denis ce dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Saint-Denis Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères importants de ces élections législatives 2022 à Saint-Denis. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 107 461 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 40,83% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 44,51% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Saint-Denis (97400). 11:30 - À Saint-Denis, la participation peut-elle encore baisser aux élections législatives ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, parmi les 101 506 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis, 60,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 64,45% pour le tour deux. 09:30 - Les électeurs de Saint-Denis ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix La ville de Saint-Denis compte 2 circonscriptions, ce qui devrait simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 30 candidats sont en lice pour cette élection législative à Saint-Denis soit un peu plus que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Saint-Denis : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Saint-Denis seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 37,5% des suffrages au premier tour à Saint-Denis, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 22,3% et 21,1% des suffrages. Les résultats nationaux avaient néanmoins forcé les votants de Saint-Denis à jeter leur dévolu sur un autre favori pour le second tour. Marine Le Pen était, quinze jours plus tard, ressortie en tête du second tour en rassemblant 51,1% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48,9% des votes.