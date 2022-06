Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Saint-Égrève. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,47% et 2,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 37,06% à Saint-Égrève pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Saint-Égrève ?

À Saint-Égrève, Emmanuel Macron finissait à la première position de la dernière élection avec 30,09% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,09%. Suivaient, avec 15,26%, Marine Le Pen et enfin, à 8,47%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Égrève dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.