En direct

19:44 - Quel résultat à Saint-Erblon pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les votants de Saint-Erblon avaient donné 20,41% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,29% et 2,88% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 31,58% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - À Saint-Erblon, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Au précédent scrutin, à Saint-Erblon, Emmanuel Macron finissait en tête de l'élection avec 36,69% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,41%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 16,62% et Yannick Jadot, quatrième avec 8,29%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Saint-Erblon Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Erblon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles est par exemple susceptible de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Erblon (35230). A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 80,43% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,45% au premier tour, ce qui représentait 2 033 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Erblon lors des élections législatives 2022 ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers scrutins. Pendant les législatives de 2017, 2 213 inscrits sur les listes électorales de Saint-Erblon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 59,42%). Le taux de participation était de 48,98% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.